وزير خارجية أرمينيا يجتمع بنظيره الأوكراني على هامش أهمال منتدى الأمن

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أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية /اليوم الثلاثاء/ أن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان اجتمع بنظيره الأوكراني أندريه سيبيها على هامش أعمال منتدى وارسو للأمن لعام 2026.

وذكرت الخارجية الأرمينية- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية: أن الجانبين بحثا معًا فرص تطوير العلاقات الثنائية بين أرمينيا وأوكرانيا، مُشددة على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي الفعال.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا في حديثهما إلى سُبل توسيع حركة التجارة بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المبادرات المطروحة في المحافل والمنصات متعددة الأطراف، وناقشا التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، بحسب البيان.