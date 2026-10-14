وزير الخارجية يشارك في اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، في اجتماع المحافظين الأفارقة، مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وألقى عبد العاطي كلمة نيابةً عن المجموعة الأفريقية، أكد خلالها أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لدفع التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، في ضوء ما تمتلكه القارة من طاقات بشرية شابة ومتنامية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية البناء على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال تحويل الالتزامات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعزز الترابط بين الدول الأفريقية، وتيسر حركة التجارة والاستثمارات عبر الحدود، مع إزالة المعوقات أمام أنشطة الشركات الأفريقية بما يدعم التنمية الاقتصادية بالقارة.

وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر لجهود مجموعة البنك الدولي في دعم توفير فرص العمل، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، مؤكداً أهمية مواصلة دعم الدول الأفريقية في تنفيذ أجندة التكامل الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من إمكانات الأسواق الأفريقية لتحقيق النمو المستدام.

كما استعرض وزير الخارجية أبرز مخرجات منتدى العلمين الأفريقي، الذي ركز على تعزيز التجارة البينية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، مؤكداً ضرورة ترجمة التوافقات القائمة إلى إجراءات عملية تدعم التجارة والاستثمار وتعمق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى دعم جهود التكامل الإقليمي من خلال وضع آلية منهجية لمتابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ورصد التقدم المحرز والتحديات والمعوقات القائمة، بما يسهم في معالجتها والانتقال من قياس التعهدات إلى تقييم النتائج الفعلية على أرض الواقع.