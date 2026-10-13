وزراء خارجية ألمانيا والنرويج وبولندا وبريطانيا ينتقدون نهج ترامب تجاه الصراع في أوكرانيا

أعرب وزراء خارجية ألمانيا والنرويج وبولندا وبريطانيا عن انتقاداتهم وتشكيكهم في نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الصراع في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وانتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، في إطار اتفاق لتوريده إلى الولايات المتحدة، في خطوة تأتي وسط مخاوف ترامب من ارتفاع أسعار الوقود، في وقت لا تزال فيه الحرب مع إيران دون حل، وقبل شهر واحد من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية -وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز.

جاء ذلك خلال مشاركتهم، اليوم الثلاثاء، في منتدى وارسو الأمني.

وقال فاديفول «أرى أن هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف نظام العقوبات، بل لتعزيزه». وأضاف أن أوروبا ماضية في نهجها الحالي، مشيرًا إلى أنها تطالب السلطات في واشنطن باتباع النهج نفسه.

من جانبه، استخدم وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند عبارات أكثر وضوحًا في التعبير عن الموقف، إذ قال «علينا، في إطار الالتزام بالأعراف الدبلوماسية، الإقرار بأن الأيام القليلة الماضية كانت بالغة الصعوبة».

وأشاد ميليباند بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مثمنًا ما أظهره من «قيادة استثنائية في أصعب الظروف»، منذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا عام 2022.

وجاءت تصريحاته بعد دعوة ترامب إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في أوكرانيا التي تشهد حربًا، وهي دعوة تتماشى مع الخطاب الروسي بشأن ضرورة إجراء الانتخابات.

ومع ذلك، قال ميليباند إن فكرة «وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة» التي طرحها ترامب، فيما بدا أنه طرح أحادي الجانب، تستحق النظر، في ظل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا واقتراب فصل الشتاء.

وأضاف «لذلك، علينا تبني فكرة وقف إطلاق النار الشامل في قطاع الطاقة، والعمل مع الرئيس ترامب للضغط على بوتين من أجل الالتزام به، لأن هذا هو ما نحتاج إليه».

وأشار ميليباند إلى أن زيلينسكي أبدى استعدادًا من حيث المبدأ لقبول هذه الفكرة، في حين لم تعلن روسيا موافقتها عليها حتى الآن.