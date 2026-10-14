وزير الخارجية يبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي دعم إعادة إعمار غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ١٤ أكتوبر، أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، وذلك بحضور د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد حرص مصر على تعزيز الشراكة مع النرويج وتوسيع التعاون الإنمائي، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار والعمل المناخي.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (NORAD) والصندوق النرويجي للاستثمار في الدول النامية (Norfund)، وتشجيع زيادة الاستثمارات النرويجية في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة والبنية التحتية الخضراء.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية، وأكدا ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين، ومواصلة جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث شدد الوزير على استعداد مصر للتعاون مع النرويج والشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثلاثي مع النرويج في أفريقيا، بما يدعم التنمية بالقارة، من خلال الاستفادة من الخبرات والشراكات المصرية والإمكانات التمويلية والخبرات الفنية النرويجية.