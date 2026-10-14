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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: مصر تقف ضد مخطط التهجير في غزة بالتنسيق مع الدول العربية

وزير الخارجية : مصر تقف ضد مخطط التهجير في غزة بالتنسيق مع الدول العربية
وزير الخارجية : مصر تقف ضد مخطط التهجير في غزة بالتنسيق مع الدول العربية
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم / الأربعاء / أن مصر تقف ضد مخطط التهجير في غزة بالتنسيق مع الدول العربية.

وقال عبدالعاطي - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" - :"إن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، لافتا إلى أن "تأهيل العيادات الطبية والمدارس في غزة لم يتحقق حسب الخطة".

ولفت إلى أن الاتصالات مع إيران تهدف لخفض التصعيد في المنطقة، مشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمات التي تمر بها المنطقة.

وحول الوضع في السودان، قال وزير الخارجية "إن مصر تعمل من أجل التوصل لتوافق سوداني حول خريطة طريق مستقبلية، كما أننا ننسق مع الدول الغربية والشركاء لوقف الحرب في السودان".

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