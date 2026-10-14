تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، قبل أن تبدأ حالة من التقلبات الجوية اعتبارًا من يوم الخميس، مع فرص لسقوط أمطار قد تصل إلى حد الغزارة والرعد في بعض المناطق، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

كشف محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين فوق المعدلات الطبيعية.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 37 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تسجل نحو 32 درجة في القاهرة الكبرى.

وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض مع غياب أشعة الشمس، لتصل إلى نحو 20 درجة مئوية، ما يؤدي إلى اختلاف الأجواء بين فترات النهار والليل.

منخفضان جويان وراء تقلبات الطقس الخميس

وحذر المتنبئ الجوي من تغير حالة الطقس بداية من يوم الخميس، موضحًا أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر المتوسط، وهو ما يسهم في حدوث تقلبات جوية.

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

وأشار القياتي إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة، التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض محافظات شمال الصعيد، فضلًا عن ارتفاع ملحوظ في الأمواج.

كما لفت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، قد تكون رعدية وغزيرة في بعض الأحيان، بالتزامن مع التقلبات الجوية المتوقعة.