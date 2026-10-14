ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن عمليات استكشاف "ضخمة" للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جزيرة جرينلاند.

وذكر ترامب، عبر منصته Truth Social، أن خبراء يؤكدون امتلاك الجزيرة كميات هائلة من النفط سهل الاستخراج تفوق أي منطقة برية أخرى في العالم تقريبًا.





وحول الدافع الأمني والعسكري، ربط ترامب خطة الاستكشاف بتأمين القارة الأمريكية وأوروبا، واصفًا جرينلاند بأنها خط الدفاع المتقدم لمواجهة الهجمات وإسقاط الصواريخ والمسيرات بفضل موقعها الذي يمنح ميزة رصد لا مثيل لها.

الاتفاقية الثلاثية

أما الاتفاقية الثلاثية، فيأتي هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية في سبتمبر 2026 بين واشنطن والدنمارك وجرينلاند لإنهاء التوترات السابقة وتوسيع الوجود العسكري الأمريكي (بما يشمل قاعدتين جديدتين ونظام القبة الذهبية الدفاعي)، مع النص على "التعاون المعدني والاقتصادي".



ولسبب منع الخصوم، أكد ترامب أن الاتفاق يحظر بشكل كامل على أي خصم للولايات المتحدة إقامة وجود عسكري أو القيام باستثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة أمريكية خطية صريحة.



عوائق محلية

أما تحديات القيود المحلية، فعلى الرغم من تصريحات ترامب، يواجه التنقيب تعقيدات قانونية وبيئية؛ حيث أوقفت حكومة جرينلاند المحلية إصدار تراخيص النفط والغاز الجديدة منذ عام 2021 لأسباب مناخية.

كما اصطدمت شركة "Greenland Energy" المرتبطة ببيئة ترامب السياسية مؤخرًا بتحذيرات وتأجيلات لجدولها الزمني حتى شتاء 2027 من السلطات المحلية بسبب إدخال معدات حفر دون التصاريح الرسمية المطلوبة.