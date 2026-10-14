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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين إستهداف الفصائل اليمنية المدنيين بالسعودية

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
محمود نوفل

أدانَتْ رابطةُ العالَم الإسلاميّ -باستنكارٍ شديدٍ- مُواصلةَ الفصائل اليمنية عدوانَها الآثمَ على المملكة العربية السعودية، وتعمُّد استهداف المدنيين والمواقع المدنية، مما أدّى إلى إصابة أربعة مدنيين، وتضرر منازل سكنية.


وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الاعتداءاتِ الإرهابيةِ الغادرةِ، التي تنتهكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكِّدُ النّهجَ الإجراميَّ لهذه الفصائل الإرهابية، في تعمُّدِ استهدافِ المدنيّين والأعيانِ المدنية.
 

وجدّدَ -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافّة الشعوب الإسلامية المُنضوية تحتَ مظلّتِها- التأكيدَ على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة، في كلِّ ما تتّخذُه مِن إجراءاتٍ لردْعِ المُعتدين، وحِفظِ أمنِها وسلامةِ مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلِّ سوءٍ ومكروه، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

السعودية رابطة العالم الإسلامي الفصائل اليمنية هيئة علماء المسلمين

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