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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضبط سائحين متلبسين بسرقة منتجات من متجر في تايلاند.. واتهامات بواقعة سرقة ثانية

صورة للسائحين المتهمين
صورة للسائحين المتهمين
أمنية رشاد الجلوي

ذكرت صحيفة «خاو سود إنجليش» التايلاندية (Khaosod English)، أن مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق واقعة ضبط سائحين أجنبيين، رجل وامرأة، للاشتباه في سرقتهما منتجات من متجر تابع لسلسلة «7-Eleven» في منطقة باتونج بجزيرة بوكيت التايلاندية، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر الإنترنت. 

وأوضحت الصحيفة أن سيدة تايلاندية تُدعى سيريابرون نينا سوجيترا، نشرت مقطع الفيديو، وقالت إنها شاهدت السائحين وهما يضعان عددًا من المنتجات داخل حقائبهما، ما دفعها إلى إبلاغ العاملين بالمتجر.

وأضافت أن موظفي المتجر عثروا على المنتجات بحوزة السائحين عندما طلبت السيدة التحقق مما يحملانه، فيما نفى الاثنان في البداية ارتكاب أي مخالفة، قبل أن يعرضا دفع ثمن المنتجات التي عُثر عليها معهما.

وبحسب رواية السيدة، طالبتهما بدفع عشرة أضعاف قيمة المنتجات وتقديم اعتذار للعاملين، إلا أن السائحين دفعا ثمن المشتريات، وسمح لهما موظفو المتجر بالمغادرة دون استدعاء الشرطة.

وفي تطور لاحق، ذكرت الصحيفة التايلاندية أن صاحب متجر ملابس في منطقة راواي بالجزيرة اتهم السائحين نفسيهما بسرقة بنطال تبلغ قيمته 1595 باتًا تايلانديًا، مشيرًا إلى أن المرأة يُشتبه في أنها راقبت المكان بينما أخذ الرجل البنطال، وأن صاحب المتجر نشر تسجيلات من كاميرات المراقبة لدعم روايته، دون أن يتضح ما إذا كان قد أبلغ الشرطة بالواقعة. 

وفيما يتعلق بجنسية السائحين، أشارت بعض وسائل الإعلام العربية والدولية إلى أنهما إسرائيليان، إلا أن صحيفة «خاو سود إنجليش» التايلاندية لم تذكر جنسيتهما أو تؤكد انتماءهما إلى دولة بعينها في تقريريها عن الواقعتين، واكتفت بوصفهما بأنهما سائحان أجنبيان، فيما لم تتوافر معلومات رسمية مؤكدة بشأن هويتهما أو جنسيتهما. 

صحيفة «خاو سود إنجليش» التايلاندية متجر في تايلاند سلسلة «7 Eleven» منطقة باتونج جزيرة بوكيت التايلاندية

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