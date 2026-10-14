إفشال ترامب.. مسؤول أمريكي يكشف سبب توسيع إيران هجماتها على السفن في هرمز

قال مسؤول عسكري أمريكي إن إيران بدأت باستخدام مراقبين غير مسلحين في قوارب صغيرة للعثور على أهداف، بما في ذلك سفن البحرية الأمريكية، بعد تدمير جزء كبير من رادارها.

رفع أسعار النفط

قال مسؤولان إيرانيان كبيران إن إيران تستخدم تكتيكات جديدة ضد السفن التي تبحر عبر مضيق هرمز في محاولة للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط والتأثير على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

سعت طهران إلى السيطرة على المضيق منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى تقييد المرور عبر ممر مائي كان ينقل نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

وامتنع المسؤولون عن الخوض في تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهم قال إن إيران بدأت في الأسابيع الأخيرة باستخدام تكتيكات هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها منتهكة لقيودها.



ذكر المسؤول إن الهجمات على تلك السفن قد ازدادت منذ ذلك الحين. ويشمل هذا التغيير نوع الهجمات وسرعتها، وقد تمت الموافقة عليه من أعلى مستويات القيادة الإيرانية، بحسب قوله.

قال مسؤول: "الهدف هو إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية".

وأضاف مسؤول آخر أن طهران لن تسمح للرئيس دونالد ترامب بخفض الأسعار قبل انتخابات نوفمبر.

وتابع المسؤول: "عندما يعتقدون أنهم على وشك الوصول إلى نقطة انخفاض الأسعار، سندفعهم بعيدًا عنها. إنها لعبة شطرنج".

أردف المسؤولون إن العمليات ستتوسع لتشمل خليج عُمان ومناطق أبعد. وأضاف مسؤول ثانٍ: "لن تكون هذه السفن آمنة في أي مكان، حتى خارج مضيق هرمز". وأكد كلاهما أن طهران تتجه نحو نقطة لا يمكن لأي سفينة تنتهك قيودها المرور فيها. وقال أحدهما: "سيتم إغلاق المضيق بالكامل قريبًا".

تشير بيانات الشحن إلى تصعيد. فقد وقعت خمس حوادث على الأقل شملت ناقلات نفط وسفن تجارية أخرى حول مضيق هرمز خلال الـ 48 ساعة الماضية، بما في ذلك غارات بطائرات مسيرة، وذلك وفقاً لمصادر أمنية بحرية وتقارير صادرة عن عمليات التجارة البحرية البريطانية.

دمرت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من قدرات الرادار الإيرانية



كشف مسؤول عسكري أمريكي إنه بعد أن دمرت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من قدرات الرادار الإيرانية، بدأ الحرس الثوري باستخدام مراقبين لتحديد الأهداف.

وأضاف المسؤول أن إيران، غير راغبة في المخاطرة بما تبقى لديها من زوارق سريعة، لم تتمكن من وقف تصاعد صادرات النفط عبر المضيق.

أصبحت الحرب، التي تُكلّف نحو 3 مليارات دولار شهرياً، قضية محورية في الحملة الانتخابية. يدرس ترامب الخطوات التالية ضد إيران، لكنه صرّح بأنه لن يشنّ هجوماً قبل الانتخابات، في حين تُواصل الولايات المتحدة حصارها البحري للموانئ الإيرانية. ولم يُصدر البنتاجون ووزارة الخارجية الإيرانية أي تعليق فوري على طلبات التعليق.