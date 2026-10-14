ترامب سئم من إيران.. تقارير عن احتمالية شن ضربات جديدة فما التفاصيل؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربة قوية لإيران ، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية تجدد الضربات العسكرية ضد طهران قبيل الانتخابات في كلا البلدين.



وقال ترامب لأنصاره في تجمع انتخابي في ألاسكا : " انتظروا وشاهدوا ما سنفعله بإيران . سنوجه لها ضربة قوية . انتظروا وشاهدوا ما سنفعله بإيران . لأننا سئمنا الوضع بما فيه الكفاية ".

وقبل صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى ألاسكا ، صرح ترامب للصحفيين في وقت سابق من اليوم نفسه في واشنطن العاصمة بأنه سيتخذ قرارًا بشأن إيران " قريبًا جدًا".

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء : " إيران دولة فاشلة . ليس لديها اقتصاد ، وتعاني من تضخم بنسبة 300 % ، وليس لديها أموال ، ولا تدفع رواتب لجنودها ... سنتخذ قرارًا بشأن إيران قريبًا جدًا " ، وفقًا لنص نشرته صحيفة " رول كول " . ولم يحدد ترامب الإجراء الذي تدرسه واشنطن .​​



أفادت قناة N12 الإخبارية وموقع أكسيوس الأمريكي أن ترامب ونتنياهو ناقشا إمكانية شن عملية عسكرية مشتركة جديدة ضد إيران الأسبوع الماضي.

وذكر أكسيوس أن المناقشات شملت احتمال توجيه ضربات إلى منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وسط مخاوف إسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني إلا أن مسؤولاً في البيت الأبيض نفى أن يكون ترامب ونتنياهو قد ناقشا استئناف الحرب. وامتنع مكتب نتنياهو عن التعليق على مضمون محادثاتهما.

وتأتي هذه التقارير وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز ، وهو ممر مائي استراتيجي يربط الخليج العربي بخليج عُمان ، ويُعدّ طريقاً رئيسياً لشحنات الطاقة العالمية.

وأفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة ( UKMTO ) يوم الثلاثاء أن ناقلة نفط كانت تعبر الممر المائي الاستراتيجي قد أصيبت بقذائف مجهولة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ( إسنا ) أن فرق مراقبة تابعة للجيش والبحرية الإيرانية رصدت " ناقلة نفط معادية " تعرضت لأضرار واشتعلت فيها النيران أثناء عبورها شرق مضيق هرمز في وقت سابق من يوم الثلاثاء .​​

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن ناقلة نفط أوقفت نظام التتبع الخاص بها وحاولت عبور منطقة محظورة. وقد استهدفت إيران ما لا يقل عن 24 سفينة خلال الأسبوعين الماضيين في مضيق هرمز وخليج عُمان . وتأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر ، والانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر .

وقد يؤدي تجدد القتال إلى رد إيراني ضد إسرائيل ، ما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة .

وكان محسن رضائي ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، قد هدد في وقت سابق من الأسبوع باستهداف " بنية تحتية تكنولوجية مرتبطة بالولايات المتحدة " في الشرق الأوسط ، بقيمة تريليوني دولار ، في حال اندلاع الحرب مجدداً . وقال رضائي في مقابلة مع قناة " برس تي في " الإيرانية الناطقة بالإنجليزية ، والتي تمولها الدولة، وبُثت يوم السبت: " لم نُدرج هذه الأصول ضمن أهدافنا بعد . ولكن في حال اندلاع الحرب ، سيتم تدمير العديد من هذه الكابلات ومراكز البيانات ومرافق الذكاء الاصطناعي ، وغيرها من المواقع " .