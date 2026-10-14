«أكسيوس»: ترامب ونتنياهو بحثا شن هجوم جديد على إيران قبل الانتخابات

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا الأسبوع الماضي إمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة واسعة ضد إيران، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.

معضلة ترامب- نتنياهو.. نضرب إيران قبل الانتخابات أم تنتظر؟



ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي ومصدر رابع مطلع، أن المباحثات جاءت في توقيت حساس قبيل الاستحقاقين الانتخابيين.

وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس" إن نتنياهو أبلغ ترامب خلال المكالمة قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن طهران تتخذ خطوات مقلقة لإعادة بناء برنامجها النووي.

وجرت المكالمة قبل إعلان الرئيس الأمريكي أنه لا ينوي مهاجمة طهران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وفي تطور متصل، كشف نتنياهو عن تحذيرات من هجوم محتمل على إسرائيل قبل انتخابات 27 أكتوبر، مؤكداً أنه تلقى خطة من الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع للتعامل مع هذا التهديد.

ويشير التقرير إلى أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران من شأنه أن يضخ قضية جديدة شديدة التقلب في المشهد السياسي، سواء في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أو في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستجرى بعدها بأسبوع واحد.