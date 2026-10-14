أمريكا تكايد إيران: لا تسيطرون على مضيق هرمز كما تتوهمون

ردت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على قائد القوات البحرية للحرس الثوري ، علي عظمائي، وما قاله عن السيطرة على مضيق هرمز.

جاء ذلك في تدوينة للقيادة المركزية على منصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "ادعاء: زَعم قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الحرس الثوري، وأن أي سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية تقترب منه سيتم ’إغراقُها‘.. الحقيقة: لا يمتلك قائد القوات البحرية في الحرس الثوري قوة بحرية فعلية. تسيطر القوات الأمريكية وشركاؤها الإقليميون بوضوح على مضيق هرمز. يوم أمس فقط، ساعدت القوات الأمريكية شركاءها الخليجيين في شحن أكثر من 19 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق".

وكان عظمائي قد قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "مضيق هرمز والخليج العربي تحت سيطرة البحرية التابعة للحرس الثوري، كما أن بحر عُمان تحت سيطرة إخوتنا في جيش الجمهورية، ما يعني أن الحصار يقع خارج بحر عُمان في بحر العرب".

وأكد عظمائي وفقا للوكالة على أن "بحرية الحرس الثوري تسيطر على مضيق هرمز بذكاء، ما يعني أن عدد السفن التي يجب أن تحصل على تصاريح دخول وخروج من إيران، وفقًا للتسلسل الهرمي، ستعبر الممر المائي الإيراني".