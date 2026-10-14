مشهد مؤثر داخل حصة الدين.. طلاب ببورسعيد يقرأون الفاتحة لزميلهم الذي رحل في حادث أسانسير كهربائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لطلاب في إحدى مدارس بورسعيد، وهم يقرأون سورة الفاتحة لزميلهم الذي رحل إثر حادث أسانسير كهربائي، في مشهد إنساني مؤثر يعكس حالة الحزن على فقدان زميلهم.

طلاب بورسعيد يودعون زميلهم بقراءة الفاتحة

وأظهر الفيديو المتداول عددًا من الطلاب داخل الفصل الدراسي خلال حصة التربية الدينية، وهم يجلسون في أماكنهم رافعين أيديهم بالدعاء، ويقرأون الفاتحة لزميلهم الراحل، في لفتة إنسانية مؤثرة تعبيرًا عن حزنهم على فقدانه.

وأثار المشهد تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو وسط مشاعر من التأثر، مشيدين بهذه اللفتة الإنسانية من الطلاب تجاه زميلهم الذي رحل في حادث أسانسير كهربائي.