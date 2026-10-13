بالأسماء.. وفاة طالبة وإصابة 5 في حادث دهس أمام مدرسة ابتدائية بالضبعة

شهد محيط مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية حادث دهس مأساويًا، بعدما صدمت سيارة عددًا من الأطفال، .

أسماء ضحايا الحادث

وحصل صدى البلد على أسماء ضحايا الحادث وهم

هاجر عبد العزيز، 10 سنوات، متوفية

كما استقبلت مستشفى الضبعة 5 مصابين وهم يحيى ماضي غريب، 11 سنة، بكسر مضاعف في الساق اليمنى ونزيف بالمخ،

دعاء بالجواد محمد، 7 سنوات، للاشتباه في إصابتها بنزيف بالمخ، مع توقف بعضلة القلب.

رقية عبد العزيز، 9 سنوات، بكسور متعددة ونزيف بالمخ، مع توقف بعضلة القلب.

وشملت قائمة المصابين أيضًا أحمد عبد العزيز، 7 سنوات، الذي تعرض لكسور متعددة ونزيف بالمخ، ويوسف عبد الجواد غريب، 10 سنوات، مع الاشتباه في إصابته بأعراض ما بعد الارتجاج.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطلاب لحادث دهس أثناء مغادرتهم المدرسة، حيث أسفر الحادث عن سقوط عدد من المصابين، وسط تحرك للتعامل مع الحالات ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لدرجة خطورة الإصابات.

واستقبلت مستشفى الضبعة جثة هامدة لطالب وإصابة 5 آخرين، فيما يجري استكمال تفاصيل الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جراءات