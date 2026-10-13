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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فرصة.. كل امتيازات جوجل جيميني لطلاب الجامعات المصرية مجانا لمدة عام

جوجل جيميني
جوجل جيميني
محمود محسن

أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات، إن جوجل جيميني يعد من أهم أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليًا، وسيتم تقديم كل امتيازاته للطلاب المصريين في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وذلك لمدة عام كامل.

وقالت مستشارة وزير الاتصالات، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة MBC مصر، أنه سيتم احتساب مدة العام من تاريخ اشتراك الطالب، أيًا كان وقت اشتراكه.

وأوضحت أن الطلاب سيحصلون على كل تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجيميني، بما في ذلك خصائص توليد الفيديوهات والصور و"نانو بنانا"، بالإضافة إلى الأداة المهمة "جيميني نوت بوك" وهي الأداة المختصة بتلخيص الكتب.

دعم مسيرتهم التعليمية

وكانت قد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاون مع شركة جوجل Google العالمية في إتاحة امتيازات Google Gemini ضمن خطة Google AI Plus مجانًا لمدة عام كامل للطلاب المسجلين في الجامعات في مصر ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، بهدف تمكينهم من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم الإبداعية ودعم مسيرتهم التعليمية حتى عام 2027.

هدى بركة وزير الاتصالات جوجل جيميني الجامعات الحكومية الطالب

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