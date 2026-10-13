القانون يلزم الحصول على ترخيص لاستخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات

حدد قانون تنظيم الاتصالات ، ضوابط استخدام أجهزة التشفير في خدمات الاتصالات، بما يضمن تنظيم تداولها واستخدامها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، ومنع استخدامها بالمخالفة للاشتراطات المقررة.

وألزم القانون بالحصول على ترخيص لاستخدام هذه الأجهزة من الجهات المختصة، في إطار تنظيم قطاع الاتصالات وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم خدماته.

موافقة للحصول على أجهزة تشفير الاتصالات

نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات".

ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

فيما نصت المادة 81 من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.