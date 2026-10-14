وزير الكهرباء: خريطة طريق لتفعيل السوق العربية المشتركة ونواة الربط المصري السعودي

فازت مصر، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء للدورة الثانية على التوالي بالإجماع، فيما تم اختيار الجزائر نائبا لرئيس المجلس.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن هذا الاختيار جاء تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية استضافت فعاليات الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على مدار يومين بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من الوزراء والوفود وخبراء إدارة الطاقة بالجامعة العربية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل التي تم التوقيع عليها في دورة الانعقاد 15 بالعاصمة الجديدة.

جني لثمار مجهودات امتدت لنحو 20 عاما

وأوضح أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء يعد بمثابة جني لثمار مجهودات امتدت لما يقرب من 20 عاما لتحقيق الربط الكهربائي الشامل، مشيرا إلى أهمية استكمال مشروعات الربط لتفعيل السوق المتكاملة وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية.

ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربي شامل، معربا عن التطلع لمواصلة العمل وتعزيز الجهود لاستكمال الإجراءات والبناء المؤسسي لإدارة السوق.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق المشتركة، مقدما الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة للدورة الثانية على التوالي.