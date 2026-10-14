خبيرة اقتصادية: التوترات بين واشنطن وطهران قد تزيد اضطرابات أسواق النفط.. وهذه هي السيناريوهات المقبلة

قالت الدكتورة ليال منصور، المحاضرة في الاقتصاد النقدي والأستاذ الزائر بجامعة جورج واشنطن، إن الاقتصادات العالمية تمكنت من استيعاب أزمة الطاقة بصورة أفضل من المتوقع، رغم التحديات التي فرضتها الحروب والتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت منصور أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة شديدة لأوروبا في بدايتها، بسبب ارتباطها الكبير بإمدادات الغاز والنفط الروسيين، لكن الدول بدأت تدريجيًا في البحث عن بدائل ومصادر أخرى للطاقة، ما ساعدها على التكيف مع الظروف الجديدة وتقليل اعتمادها على روسيا في استيراد الغاز.

وأضافت أن الأزمة الحالية شهدت تحديات غير متوقعة، من بينها المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز وعدم قدرة بعض الدول على تصدير النفط، إلا أن الاقتصادات بدأت في البحث عن حلول بديلة، من بينها استخدام خطوط الأنابيب، والسماح لروسيا بزيادة صادراتها بعد تخفيف العقوبات عنها لفترة، إلى جانب الاستفادة من الاحتياطيات النفطية العالمية.

وأكدت أن جوهر الاقتصاد والسياسات الاقتصادية يقوم على القدرة على التكيف مع الأزمات، من خلال البحث عن بدائل وتطبيق سياسات ضريبية ونقدية تساعد على استيعاب التداعيات الاقتصادية، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكدا أن العالم استوعب الأزمة بصورة أفضل من المتوقع.

وأشارت منصور إلى أن قدرة الدول على تجاوز الأزمات تختلف وفقًا لمرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود، موضحة أن الدول الأكثر هشاشة وضعفًا تتضرر بدرجة أكبر من غيرها، بينما تتمكن الاقتصادات الأكثر مرونة من التكيف بصورة أفضل مع التحديات.

وتوقعت أن تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا مؤثرًا في أسواق النفط خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وعدم وضوح مسار نهايتها، إلى جانب احتمالات تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أو اندلاع أزمات جديدة، مؤكدة أن استمرار الأوضاع الحالية دون تطورات إضافية قد يمنح الاقتصادات فرصة أكبر لاستيعاب الأزمة والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.