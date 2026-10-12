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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تتسبب هدنة الطاقة في تعميق الخلافات بين ترامب وزيلينسكي؟

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
محمود زيدان

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هل تتسبب هدنة الطاقة في تعميق الخلافات بين ترامب وزيلينسكي؟"، ففي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقٍ جمع الجانبين الروسي والأوكراني في مجال الطاقة، لتتم هدنة في مجال الطاقة بين موسكو وكييف، وهي هدنة تدخل حيز التنفيذ فوراً وفق تعبير ترامب؛ غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خرج ليطلق تصريحات تؤكد عدم معرفته أي شيء عن الأمر.

ووفق تصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني لموقع "أكسيوس"، فإن بلاده مستعدة للموافقة على الأمر الذي طرحه ترامب؛ ستوافق إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، مؤكداً أن بلاده تنتظر تفاصيل مقترحات وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة.

هذا الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي يأتي في توقيت يشهد تطوراً للعمليات العسكرية بين موسكو وكييف، غير أن كييف أعربت عن استعدادها لوقف ضرب المصافي الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، وقدمت ضمانات حقيقية للجانب الأوكراني.

هذا الاتفاق يطرح تساؤلات عدة بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة تكشف عن رغبة أمريكية في اقتناص خطوة لإحراز تقدم في مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بهدف إنهائها، أم أن الغموض حول الاتفاق والخلاف بشأن الانتخابات يكشفان أزمة ثقة جديدة بين واشنطن وكييف؟ وهل توجد فعلاً هدنة طاقة متفق عليها، أم أن واشنطن سبقت الطرفين في إعلانها؟ وإلى أي مدى يمكن لوقف استهداف منشآت الطاقة أن يتحول إلى مقدمة لوقف أوسع لإطلاق النار؟»

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