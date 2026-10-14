أمن قومي .. ترامب: انطلاق وشيك لعمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في «جرينلاند»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء عن انطلاق وشيك لعمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن النادرة في جزيرة جرينلاند، مؤكداً أن الجزيرة تمثل "خط الدفاع المتقدم لبلاده بوجه أي تهديدات".

وقال ترامب إن واشنطن تحتاج إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي وليس فقط من أجل مواردها، مشدداً على أن الجزيرة محاطة بسفن روسية وصينية وتقع في قلب ممر جرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة الاستراتيجي الذي يربط القطب الشمالي بالمحيط الأطلسي.

جزيرة جرينلاند.. ثروة نفطية

وتعد جرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك وتبلغ مساحتها أكثر من مليوني كيلومتر مربع، أكبر جزيرة في العالم، ويقطنها نحو 56 ألف نسمة.

وقدرت مسوحات أمريكية عام 2007 وجود ما يعادل أكثر من 30 مليار برميل من النفط والغاز تحت سطح الجزيرة ومياهها، أي ما يقارب احتياطيات الولايات المتحدة.

وكانت شركة "جرينلاند إنرجي" المدعومة من مقربين من ترامب قد أعلنت عن وجود خام قد تصل قيمته لتريليون دولار في منطقة "جيمسون لاند" شرقي الجزيرة، رغم حظر حكومة جرينلاند إصدار تراخيص نفط جديدة منذ 2021 لأسباب بيئية.

انخفاض أسعار النفط بعد حرب إيران

أكد الرئيس الأمريكي، في تصريحات سابقة، أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، متوقعاً انخفاضاً حاداً في أسعار الطاقة بمجرد انتهاء الحرب.

وقال ترامب في تصريحات اليوم: "سنتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، وسنلقن إيران درسا قاسيا".

وأضاف أن تايوان وافقت على شراء 30% من الغاز المنقول عبر خط أنابيب ألاسكا، في صفقة جديدة لدعم أمن الطاقة الأمريكي.