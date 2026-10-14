أخبار السيارات | بقدرات الدفع الكلي.. ماذا تقدم لاندروفر ديسكفري 2026 .. بي واي دي تشحن سيارة Atto 8 أسرع من الموبايل

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

خطفت سيارة «تسلا سايبر كاب» ذات المقعدين الأنظار في ظهورها الأوروبي الأول وغير المألوف خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، حيث لم يكن زوار المعرض يتوقعون رؤية مركبة الأجرة الذاتية القيادة بالكامل وجهًا لوجه على الأراضي الأوروبية.

أزاحت شركة «بي واي دي» الصينية الستار رسميًا عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا «Atto 8»، لتكون أول طراز كهربائي مزود بسبعة مقاعد للعلامة في الأسواق الأوروبية.

تدخل شركة «شيري» بقوة إلى سباق الشاحنات الخفيفة عالية الأداء في الأسواق العالمية، كاشفة عن التفاصيل التقنية والأداء لسيارتها البيك أب الجديدة كليًا «ستوكمان» المزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV).

تستعد دار المزادات العالمية (Gooding & Company / Christie’s) لعرض واحدة من أندر وأغلى سيارات المصنع الألماني الشهير «روف» تحت اسم «بروجيكت دراجون» خلال شهر نوفمبر القادم، وسط توقعات بأن تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين دولار، لتصبح أغلى سيارة تحمل شعار روف على الإطلاق.

تُعد لاندروفر ديسكفري 2026 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة التي انطلقت عالميًا، حيث قدمت بتصميم الـ SUV، مع نظام دفع كلي وتجهيزات متنوعة للراحة والتحكم.