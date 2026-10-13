بقدرات الدفع الكلي.. ماذا تقدم لاندروفر ديسكفري 2026؟

تُعد لاندروفر ديسكفري 2026 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة التي انطلقت عالميًا، حيث قدمت بتصميم الـ SUV، مع نظام دفع كلي وتجهيزات متنوعة للراحة والتحكم.

وترتبط السيارة بتاريخ طويل في فئة المركبات الرياضية، إذ ظهر الجيل الأول من ديسكفري عام 1989، ومع تطور أجيالها، اتجهت السيارة إلى تقديم مستويات أعلى من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب الفخامة.

لاندروفر ديسكفري 2026

تصميم لاندروفر ديسكفري 2026

تأتي ديسكفري 2026 بطول يبلغ 4,969 مم، وعرض يصل إلى 2,000 مم، وارتفاع قدره 1,846 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,923 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,435 و2,488 كيلوجرامًا.

وتضم التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وجنوط ألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف، كما تأتي بسقف زجاجي، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

لاندروفر ديسكفري 2026

محرك لاندروفر ديسكفري 2026

تعتمد لاندروفر ديسكفري 2026 على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مدعوم بتقنية الهجين الخفيف MHEV، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 360 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD يوزع القوة على العجلات الأربع، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 12.2 كيلومتر لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 90 لترًا.

تسارع لاندروفر ديسكفري 2026

تصل السرعة القصوى لديسكفري 2026 إلى 209 كيلومترات في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 6.5 ثانية للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وإلى جانب معدلات الأداء، تصل قدرة السحب إلى 3,500 كيلوجرام.

لاندروفر ديسكفري 2026

تجهيزات لاندروفر ديسكفري 2026

تضم المقصورة مقاعد أمامية بإعدادات كهربائية وذاكرة لحفظ وضعية الجلوس، إلى جانب خاصيتي التدفئة والتبريد، ويأتي المقود بكسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف، مع شاحن لاسلكي للهواتف وإضاءة محيطية داخلية.

وتشمل التجهيزات شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.4 بوصة، تدعم الاتصال عبر البلوتوث وApple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي يضم 14 سماعة، ومنظومة تكييف أوتوماتيكية ثنائية المناطق، مع فتحات تهوية خلفية.