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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات تقدمها العلامة الكورية والماليزية في مصر.. بالأسعار

سيارات تقدمها العلامة الكورية والماليزية
سيارات تقدمها العلامة الكورية والماليزية
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى بلد المنشأ والتجميع، ومنها السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية والماليزية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات تقدمها العلامة الكورية والماليزية في مصر.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي، وبسعر يبدأ من 1,020,000 إلى 1,235,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

كي جي إم توريس

كي جي إم توريس

تعتمد كي جي إم توريس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصانًا، و280 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي أو الرباعي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,585,000 إلى 1,999,000 جنيه. 

هيونداي فينو

هيونداي فينو

دعمت هيونداي فينو بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح السعر بين 869,000 و 945,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تستمد سيارة كيا سبورتاج قوتها محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار طراز DSG، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,799,900 وصولًا إلى 2,400,000 جنيه.

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