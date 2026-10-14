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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة حول غياب منظومة وطنية للتنبؤ باحتياجات سوق العمل وربط التعليم بالتشغيل

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل والتخطيط والاستثمار والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والاتصالات، بشأن الحاجة إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للتنبؤ باحتياجات سوق العمل ورسم خريطة مستقبلية للوظائف، بما يضمن ربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد الفعلية، وفتح مسارات حقيقية لتشغيل الشباب على مستوى الجمهورية، مع إيلاء اهتمام خاص لمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخيمة.

وأكد " أمين " أن استمرار تخريج أعداد من الشباب دون وجود رؤية دقيقة للوظائف والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل يفرض ضرورة التحرك نحو تخطيط استباقي يحدد احتياجات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث والخمس المقبلة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع البطالة بعد وقوعها ، موضحاً أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوسع الصناعي يفرضون إعادة النظر في منظومة التأهيل المهني خاصة أن شبرا الخيمة، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وأنشطة إنتاجية وتجارية، تحتاج إلى خطة تشغيل ترتبط باحتياجات المصانع والمنشآت القائمة وفرص الاستثمار الجديدة، بما يحول طاقات الشباب إلى قوة إنتاج حقيقية.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا لا توجد منظومة وطنية معلنة ومحدثة للتنبؤ بالوظائف المطلوبة مستقبلًا، تحدد التخصصات والمهارات الأكثر احتياجًا وتتيح بياناتها للطلاب والخريجين؟ وما خطة الحكومة لإلزام الجهات المعنية بربط سياسات التعليم الفني والجامعي وبرامج التدريب بتوقعات سوق العمل، بدلًا من استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال؟
وأين الخطة التنفيذية الخاصة بمحافظة القليوبية وشبرا الخيمة لحصر احتياجات المصانع والمنشآت من العمالة، وتدريب الشباب على الوظائف المطلوبة، وربط الخريجين بفرص تشغيل فعلية؟
ولماذا لا تُنشأ منصة إلكترونية وطنية تجمع الوظائف والتدريب والتأهيل وفرص العمل المتوقعة، مع مؤشرات معلنة لقياس نسب التوظيف واستمرار الشباب في وظائفهم بعد التدريب؟

وشدد " أمين " على أن تبني هذه المنظومة من شأنه تحسين توجيه الاستثمارات التعليمية والتدريبية، وخفض فجوة المهارات، ورفع فرص التشغيل، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية، مؤكدًا أن المطلوب ليس مجرد إعلان وظائف شاغرة، بل بناء خريطة مستقبلية للتشغيل تجعل لكل برنامج تدريبي هدفًا واضحًا وفرصة عمل قابلة للتحقق.

طلب إحاطة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب احتياجات سوق العمل شبرا الخيمة

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