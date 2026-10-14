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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
أسماء عبد الحفيظ

لفتت كاتي زكريا، المتحدثة الصحفية الجديدة باسم البيت الأبيض، الأنظار خلال أول ظهور لها أمام الصحفيين، بعدما تولت مهمة التواصل الإعلامي باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منصب يتطلب التعامل مع الأسئلة السياسية والإعلامية الصعبة، بالتزامن مع مسؤولياتها الأسرية بصفتها أمًا لأربعة أطفال.

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

وجاء ظهور زكريا الأول وسط اهتمام إعلامي واسع، خاصة بعدما تحدثت عن حياتها العائلية والتحديات التي تواجهها في التوفيق بين العمل والأسرة، إلى جانب تصريحاتها بشأن دعم ترامب للنساء العاملات والأمهات.

كاتي زكريا وأطفالها الأربعة

تحدثت كاتي زكريا خلال مؤتمرها الصحفي الأول عن أسرتها، موضحة أن لديها أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، بينهم ثلاثة أولاد، مشيرة إلى انتقال الأسرة من ولاية كاليفورنيا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لمرافقتها في مهمتها الجديدة.

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

وأكدت المتحدثة الجديدة أن أبناءها سيظلون أولوية بالنسبة لها، رغم طبيعة عملها التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، مشيرة إلى أنها اعتادت خلال مراحل سابقة من حياتها المهنية إشراك أطفالها في بعض جوانب عملها عندما تسمح الظروف بذلك.

وتطرقت زكريا إلى تجربتها في البقاء بالمنزل لرعاية أطفالها خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، قبل العودة إلى العمل، وهو ما أضفى جانبًا شخصيًا على حديثها عن التحديات التي تواجه الأمهات العاملات.

زلة لسان تثير الانتباه خلال المؤتمر الصحفي

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

ومن بين المواقف التي لفتت الانتباه خلال الظهور الأول لكاتي زكريا، وقوعها في زلة لسان أثناء حديثها عن التوفيق بين مهام منصبها الجديد وحياتها الأسرية، إذ قالت رئيسي بدلًا من زوجي، قبل أن تصحح العبارة سريعًا وسط ضحكات الحاضرين.

وأوضحت زكريا أن فكرة الابتعاد عن أطفالها خلال الأمسيات ليست أمرًا تقبله بسهولة، في إشارة إلى أهمية الأسرة بالنسبة لها، رغم مسؤولياتها الجديدة داخل البيت الأبيض.

وحظي هذا الموقف باهتمام وسائل إعلام أمريكية ودولية، بالتزامن مع متابعة تفاصيل ظهورها الأول وطريقة تعاملها مع أسئلة الصحفيين.

كيف كان أول ظهور لكاتي زكريا في البيت الأبيض؟

لم يستمر المؤتمر الصحفي الأول للمتحدثة الجديدة طويلًا، إذ استغرق نحو 14 دقيقة، أجابت خلالها عن عدد محدود من الأسئلة، قبل أن تعلن إنهاء اللقاء وتوجه الصحفيين إلى إمكانية طرح أسئلتهم على ترامب لاحق.

وتناولت زكريا في كلمتها الافتتاحية عددًا من الملفات المرتبطة بأجندة الإدارة الأمريكية، من بينها الطاقة والرسوم الجمركية والهجرة، كما أكدت رغبتها في مواصلة توسيع مشاركة وسائل الإعلام المختلفة في المؤتمرات الصحفية للبيت الأبيض.

وأثار قصر مدة المؤتمر ومحدودية الأسئلة التي تلقتها المتحدثة الجديدة تعليقات إعلامية متباينة، فيما أشاد ترامب بأدائها، معتبرًا أنها قدمت ظهورًا جيدًا.

من هي كاتي زكريا؟

تعمل كاتي زكريا في المجال الإعلامي والسياسي، وسبق لها الظهور بصفتها معلقة سياسية محافظة عبر وسائل إعلام أمريكية، كما ارتبطت بعمل سابق مع شركة ترامب ميديا، التي تدير منصة تروث سوشيال.

وجاء اختيارها لتولي منصب المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض خلفًا لكارولين ليفيت، التي غادرت المنصب في وقت سابق من العام الجاري.

وتواجه زكريا تحدي يتمثل في نقل مواقف الإدارة الأمريكية والتعامل مع استفسارات الصحفيين بشأن الملفات السياسية والاقتصادية، في وقت تحظى فيه تصريحات البيت الأبيض بمتابعة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

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