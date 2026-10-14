وكيل خارجية الشيوخ: تضامن الشعب المصري مع السعودية يجسد عمق العلاقات الأخوية

أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تضامن الشعب المصري مع المملكة العربية السعودية، في ضوء بيان السفارة السعودية بالقاهرة، يجسد عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ويعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وقال إن إعلان مصر استعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم والاستجابة لأي طلبات من الجانب السعودي يجسد الموقف المصري الثابت الداعم للمملكة، والحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الملفات، بما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف النائب محمد مظلوم أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب مزيدا من التضامن والتعاون بين الدول العربية، وتوحيد الجهود للتعامل مع التطورات الإقليمية بما يحفظ مصالح الشعوب العربية.

وأوضح أن الروابط التي تجمع مصر والسعودية لا تقتصر على العلاقات الرسمية، بل تمتد إلى روابط شعبية وتاريخية راسخة، تعكسها مواقف التضامن المتبادل والتعاون المستمر في مختلف الظروف، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، وتعزيز آليات التعاون المشترك، بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويحافظ على المصالح العربية المشتركة.

وذكر النائب محمد مظلوم أن التضامن المصري السعودي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، ويبرز أهمية استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.