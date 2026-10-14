وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون منشآت مدنية ومطارات داخل السعودية

كشف فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل اليمنية، الدلالات العسكرية والسياسية لمطلب قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بإخلاء مواقع محددة في العاصمة صنعاء، وفي مقدمتها محطة النفط بمنطقة الصباحة.

وأوضح المجيدي، خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقع المشار إليه يُعد، منشأة ذات أهمية لوجستية، متهمًا الحوثيين باستخدامها في دعم الأنشطة العسكرية وتمويل الجبهات وتحريك القوات.

وأضاف أن هذه التطورات تأتي في سياق التصعيد المتبادل، مشيرًا إلى أن الحوثيين استهدفوا منشآت مدنية داخل المملكة العربية السعودية، من بينها منشآت نفطية ومطارات.

ورأى المجيدي أن إعلان التحالف عن المواقع التي يعتزم استهدافها، ومطالبة المدنيين بالابتعاد عنها مسبقًا، يهدف إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها السكان، في ظل اتهامات باستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن صنعاء والمناطق المحيطة بها شهدت استخدام مواقع ومنشآت لأغراض عسكرية، محذرًا من أن ذلك يعرّض المدنيين لمخاطر مباشرة.