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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة 9 مسلحين إثر عملية أمنية في جنوب غربي باكستان

مقتل وإصابة 9 مسلحين إثر عملية أمنية في جنوب غربي باكستان
مقتل وإصابة 9 مسلحين إثر عملية أمنية في جنوب غربي باكستان
أ ش أ

 أعلنت مصادر أمنية في باكستان اليوم (الأربعاء) مقتل خمسة مسلحين وإصابة أربعة آخرين إثر عملية نفذتها قوات الأمن في منطقة "بلانتاك" بمقاطعة "واشوك" في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - بأن قوات الأمن استهدفت مخابىء للمسلحين بأسلحة حديثة خلال العملية.. مشيرة إلى أنه تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

مصادر أمنية في باكستان قوات الأمن في منطقة بلانتاك بمقاطعة واشوك في إقليم بلوشستان مخابىء للمسلحين الأسلحة والذخيرة

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