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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تطالب برد دولي على برامج بيونج يانج النووية والصاروخية

أرشيفية
أرشيفية

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لاتخاذ رد حاسم على برامج كوريا الشمالية الصاروخية ونزع السلاح النووي بشكل كامل منها.

وأمس الخميس،  أعلنت كوريا الشمالية، أنها أقامت حفلا كبيرا بمناسبة إطلاق "غواصة هجومية نووية تكتيكية" محلية الصنع تحمل اسم "البطل كيم كون أوك"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

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وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، حضر حفل الإطلاق الذي "يمثل علامة بارزة في تعزيز القوة البحرية للبلاد، وأوضح الإرادة الثابتة للحزب والحكومة على مواصلة تعزيز الردع النووي للدولة من خلال تحقيق قفزات كبيرة من أجل السلام والأمن الإقليميين والعالميين".

وبحسب وكالة الأنباء، قال الزعيم الكوري الشمالي إن "الغواصة ستؤدي مهمتها القتالية باعتبارها إحدى الوسائل الهجومية الأساسية تحت الماء للقوات البحرية".

وأضاف أن "اللجنة المركزية للحزب قررت تحقيق قفزات أكبر للأمام في صناعة بناء السفن في البلاد من أجل ضمان ذروة جديدة لتعزيز القوة البحرية بشكل كبير".

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