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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير .. كوريا الشمالية تهدد أمريكا بالسلاح النووي

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

قال سفير كوريا الشمالية في روسيا، سين هون تشول، أن بيونج يانج تتبع سياسة الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، وسياسة الرد بالمثل.

وقال سين هون تشول: "ستلتزم جمهوريتنا كما كانت في الماضي وفي المستقبل، بالموقف الثابت المتمثل في الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، والمواجهة الأمامية مقابل المواجهة الأمامية، للسيطرة على المحاولات المتهورة من قبل أمريكا والدول المعادية لتعزيز القوات العسكرية في المنطقة وأعمالها العسكرية العدائية".

وأوضح سفير كوريا الشمالية في روسيا، أن كوريا الشمالية تعتزم المحافظة بقوة على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن كوريا الشمالية ستدفع ثمن تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

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وأوضح سوليفان، أن “لجوء روسيا إلى كوريا الشمالية للحصول على أسلحة دليل على فعالية العقوبات وتراجع صناعة الأسلحة الروسية”.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: “تقديراتنا الحالية أن روسيا وكوريا الشمالية تقدمتا كثيرا في محادثات صفقة الأسلحة”.

كوريا الشمالية الاسلحة النووية روسيا بيونج يانج

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