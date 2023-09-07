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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع مأساوي.. أمريكا تكشف سيناريو نهاية حرب أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا وأمريكا
روسيا وأوكرانيا وأمريكا

قال خبراء عسكريون لصحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، إن أوكرانيا بحاجة إلى البحث عن طريقة للخروج من الصراع مع روسيا، لأن كل شيء في ساحة المعركة مأساوي بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال الخبير العسكري الأمريكي، ستيفن مايرز: "ليس لدى الأوكرانيين استراتيجية مضادة فعالة. إنهم في ورطة كبيرة الآن. إنهم لا يتحدثون عن هجمات مضادة من الروس، الذين هم خبراء في نصب الفخاخ".

وأضاف أن “كييف وواشنطن بحاجة ماسة إلى إيجاد طريقة للخروج من هذا الصراع”.

واتفق معه شون ماكفيت، الأستاذ في جامعة سيراكيوز، وقال إن “تعيين وزير دفاع جديد لأوكرانيا، رستم عمروف، هو الخطوة الصحيحة من وجهة نظر مكافحة الفساد في الوزارة، ولكن هذا، بالإضافة إلى المساعدة العسكرية الإضافية من أمريكا، سوف لا ينقذ الوضع”.

ولف ماكفيت إلى أن واشنطن اعتمدت على تكتيكات الحرب التقليدية في فيتنام والعراق وأفغانستان، وخسرت.

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وأشار إلى أن البنتاجون لم يتوصل إلى استنتاجات ولم يغير نهجه في العمليات القتالية في الحملة الأوكرانية.

وقال: "أوكرانيا لن تذهب إلى أي مكان. لم يعد النصر في الحروب كما كان الحال في الحرب العالمية الثانية، عندما تستولي على أراضي العدو وتدمر قواته وترفع علمك في عاصمته".

روسيا أوكرانيا أمريكا

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