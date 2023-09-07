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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باع وطنه مقابل كيس من البطاطس.. روسيا تعلق على لقاء بلينكن وكوليبا بماكدونالدز

بلينكن
بلينكن

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على صورة من اجتماع السياسي الأوكراني، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا باع وطنه مقابل كيس من البطاطس المقلية في ماكدونالدز.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، "في السابق، باع الحثالة وطنهم مقابل برميل كامل من المربى وسلة كاملة من البسكويت. الآن، مقابل كيس من البطاطس المقلية وفطيرة مع التوت المسلوق”.

ولفتت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إلى أن اللقاء جرى مساء الأربعاء في إطار زيارة بلينكن إلى كييف.

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وأوضحت “ذا هيل”، السياسيين في أحد مطاعم ماكدونالدز في كييف "تبادلوا قصصا من أيامهم كطلاب جامعيين واتفقوا على أن الوجبات السريعة من المرجح أن تتعارض مع توصيات أطبائهم".

وأخبر كوليبا بلينكن أنه كان يذهب إلى ماكدونالدز عندما كان طالبًا لعلاج مخلفاته.

كوليبا زاخاروفا الخارجية الروسية بلينكن

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