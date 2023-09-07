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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن أول تعاون عسكري بين أعضاء "بريكس" في 2024

صدى البلد

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، إنها دعت شركاء "بريكس" إلى التدريبات الأمنية التي ستستضيفها موسكو في عام 2024.

ومن بين التدريبات الأمنية التي تستضيفها موسكو العام المقبل هي:

درع الصحراء، و هي تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب، وستنظم في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر في ساحة تدريب حماجير بالجزائر.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هذه التدريبات مخطط لها وليست موجهة ضد أي طرف ثالث.

حزم الاتحاد، هي تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، وستنظم في الفترة من 10 إلى 22 سبتمبر في أراضي البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن هذه التدريبات تحمل طابعًا دفاعيًا، ولا تمثل تهديدًا للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة.

الصقور السلامية، وهي تدريبات جوية مشتركة بين روسيا والصين، وستنظم في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس في قاعدة شانغشانغ الجوية بالصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير قدراتهما على التصدي للتهديدات المشتركة.

وقد عقدت مجموعة “البريكس”، التي تضم أكبر الاقتصادات النامية في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قمتها السنوية رفيعة المستوى في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ودُعيت الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رسميًا للانضمام إلى المجموعة في القمة.

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