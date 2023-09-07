عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على أنباء إحباط إيلون ماسك هجومًا أوكرانيًا ضد أسطولها

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن إيلون ماسك حد من تشغيل “ستارلينك” بالقرب من شبه جزيرة القرم، وإحباط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي.

وكتب مدفيديف، علي منصة “إكس”، أنه “إذا كان هذا صحيحا، فإن ماسك هو آخر شخص مناسب في أمريكا الشمالية”.

وأضاف: "إذا كان ما يكتبه والتر إيزاكسون مؤلف سيرة ماسك في كتابه صحيحًا، فيبدو أن ماسك هو الشخص المناسب الوحيد في أمريكا الشمالية. أو على الأقل، في أمريكا المحايدة جنسانيًا، هو الوحيد الذي لديه الجرأة”.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مقتطفات من سيرة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك الذاتية، أنه أمر بالحد من تشغيل أقمار “ستارلينك” الصناعية بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي إحباط الهجوم الأوكراني على البحرية الروسية.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه "في العام الماضي، أمر إيلون ماسك سرا مهندسيه بإيقاف تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك... بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم من أجل إحباط هجوم أوكراني سري على البحرية الروسية”.

أوكرانيا تكشف عن مفاجأة بشأن استعدادات الجيش الروسي للهجوم من أراضي بيلاروس

سفارة أوكرانيا بلبنان: روسيا تعاني من هزائم وتسعى لإحداث مجاعة عالمية

وأضافت: “كان ماسك قلقًا من أنه ردًا على "بيرل هاربور الصغير" يمكن لروسيا الرد بأسلحة نووية… وبسبب انقطاع خدمة ستارلينك، فقدت الغواصات المسيرة الأوكرانية تحت الماء محملة بالمتفجرات الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ”.

ستارلينك إيلون ماسك مدفيديف مجلس الأمن الروسي شبه جزيرة القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر منذ احتجاز الرئيس بازوم

صور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تزين شوارع نيودلهي قبل قمة العشرين

اليونان.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال

فيديو.. أول ظهور للرئيس الجابوني السابق علي بونجو بعد إلغاء الإقامة الجبرية

الرئيس الأوغندي يحذر الشركات متعددة الجنسيات

أوكرانيا تكشف عن مفاجأة بشأن استعدادات الجيش الروسي للهجوم من أراضي بيلاروس

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

ضربة مدمرة.. اليوان الصيني لأدنى مستوى في 16 عاما

ترشيحاتنا

البنتاجون تعلن عن كيفية تسليم أوكرانيا اليورانيوم المنضب

فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي

على وجه السرعة.. ألمانيا تعلن حاجتها إلى المزيد من المهاجرين

كريمة عوض تغادر القاهرة والناس: انتهت رحلتي الأقرب لقلبي

قطاع الأعمال: إنشاء مشروع قومي لصناعة الجينز بتكلفة 50 مليار جنيه

46 درجة مئوية.. موعد انكسار الموجة الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ