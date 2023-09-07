روسيا تعلق على أنباء إحباط إيلون ماسك هجومًا أوكرانيًا ضد أسطولها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن إيلون ماسك حد من تشغيل “ستارلينك” بالقرب من شبه جزيرة القرم، وإحباط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي.

وكتب مدفيديف، علي منصة “إكس”، أنه “إذا كان هذا صحيحا، فإن ماسك هو آخر شخص مناسب في أمريكا الشمالية”.

وأضاف: "إذا كان ما يكتبه والتر إيزاكسون مؤلف سيرة ماسك في كتابه صحيحًا، فيبدو أن ماسك هو الشخص المناسب الوحيد في أمريكا الشمالية. أو على الأقل، في أمريكا المحايدة جنسانيًا، هو الوحيد الذي لديه الجرأة”.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مقتطفات من سيرة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك الذاتية، أنه أمر بالحد من تشغيل أقمار “ستارلينك” الصناعية بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي إحباط الهجوم الأوكراني على البحرية الروسية.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه "في العام الماضي، أمر إيلون ماسك سرا مهندسيه بإيقاف تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك... بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم من أجل إحباط هجوم أوكراني سري على البحرية الروسية”.

وأضافت: “كان ماسك قلقًا من أنه ردًا على "بيرل هاربور الصغير" يمكن لروسيا الرد بأسلحة نووية… وبسبب انقطاع خدمة ستارلينك، فقدت الغواصات المسيرة الأوكرانية تحت الماء محملة بالمتفجرات الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ”.