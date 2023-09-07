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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن مفاجأة بشأن استعدادات الجيش الروسي للهجوم من أراضي بيلاروس

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال أندريه ديمتشينكو، المتحدث باسم قوات حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا نقلت معظم وحداتها التدريبية في بيلاروس إلى مناطق أخرى، ولم يعد لديها ما يكفي من القوات البرية لشن هجوم من أراضي حليفتها.

وقال ديمتشينكو، خلال مؤتمر صحفي في كييف: “ليس لدى روسيا مجموعة هجومية ضرورية على أراضي بيلاروس تكون جاهزة وقادرة على غزو أراضي أوكرانيا”.

وأضاف: “في هذه المرحلة، سحبت روسيا جميع وحداتها تقريبًا التي تم تدريبها واستكملت تناوبها. ومع ذلك، لم يتم نشر أي وحدات جديدة هناك”.

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وقال بعض المحللين المستقلين إن روسيا نقلت الوحدات من بيلاروس إلى الجبهة الشمالية الشرقية في أوكرانيا، بين مدينة كوبيانسك المحاصرة وكريمينا.

بيلاروس روسيا أوكرانيا كييف

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