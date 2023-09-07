بعد تعيينه.. نداء عاجل من زيلينسكي لوزير دفاع أوكرانيا

أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد الأوكراني، تعليماته إلى وزير الدفاع الجديد رستم عمروف لتطوير فلسفة جديدة في الموقف تجاه الجيش الأوكراني.

ودعا الرئيس الأوكراني، عمروف إلى تقليل عدد الإجراءات البيروقراطية، والاهتمام بقضايا التدريب العسكري والدعم الطبي والتواصل مع أقارب العسكريين.

وقال زيلينسكي: "كل ما يمكن رقمنته يجب رقمنته. كل إجراء بيروقراطي يمكن إلغاؤه يجب أن يُلغى بسرعة. يجب العثور على كل مهمة يمكن أن تنقذ حياة جنودنا وصحتهم وتسليمها إلى القوات الأوكرانية. يجب تطوير فلسفة جديدة في الموقف.. الناس ليسوا مستهلكين. وقتهم وقوتهم هي قيمة الدولة".

وفي وقت سابق، قال النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، إن البرلمان الأوكراني، صوَّت بالموافقة على تعيين رستم أميروف، وزيرا جديدا للدفاع في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة “الجادريان”.

وأوضح ياروسلاف زيليزنياك، على تيليجرام، أن الأغلبية الساحقة دعمت أوميروف؛ بعد أن رشحه فولوديمير زيلينسكي لهذا الدور، في أكبر تغيير في قطاع الدفاع في أوكرانيا في زمن الحرب حتى الآن.