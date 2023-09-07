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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفجر مفاجأة بشأن القتال في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، اليوم الخميس، إن الوضع في أوكرانيا سيئ ولا يتحسن، وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على روسيا.

وقال وود، في إفادة صحفية، ردا على سؤال بشأن التوقعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا المقرر عقده يوم الجمعة: "الوضع في أوكرانيا سيئ. إنه لا يتحسن. لذلك نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط على الروس لسحب قواتهم من أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، إن سلطات الولايات المتحدة تعتزم قريبًا تسليم دفعة أخرى جديدة من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

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وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد شهرين من إرسال الدفعة الأولى من الذخائر العنقودية، لإرسال المزيد منها إلى أوكرانيا، حسبما قالت نيويورك تايمز.

أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة

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