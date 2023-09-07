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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. زعيم الجمهوريين يحذر أمريكا من خطأ فادح

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يوافق على تمويل إضافي بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا.

وأوضح السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف تضعف موسكو “دون إطلاق رصاصة واحدة”.

وفي خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ، ادعى ماكونيل أن “الرئيس جو بايدن لم يكن حاسماً كما فضل الكثير منا عندما يتعلق الأمر بتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا، لكن هذا لم يكن سبباً للكونجرس لتشديد إجراءات الإدارة”.

وقال السيناتور، إن “مساعدة أوكرانيا على استعادة أراضيها تعني إضعاف أحد أكبر خصوم أمريكا الاستراتيجيين دون إطلاق رصاصة واحدة”.

ومع تآكل قدرة روسيا على تهديد الناتو في كييف، قال ماكونيل، إن “هذا ليس الوقت المناسب للتخفيف من حدة التوتر، ومع توحد حلف شمال الأطلسي وبدء الدول الأوروبية في إنفاق الأموال على جيوشها، فمن المؤكد أن هذا ليس الوقت المناسب للتذبذب”.

واشتهرت هذه العبارة بالذات في عام 1990 على يد رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر، التي استخدمتها لحث الرئيس الأميركي جورج بوش الأب على التمسك بموقفه.

واقترح ماكونيل أيضًا أن يوافق الكونجرس على مشروع قانون التمويل الحكومي التكميلي قبل نهاية الشهر، والذي يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة قبل بدء العام المالي الجديد في أكتوبر.

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ويجمع مشروع قانون الإنفاق المقترح مبلغ 20.1 مليار دولار لأوكرانيا مع جهود الإغاثة في هاواي المنكوبة بالحرائق، على الرغم من اعتراضات بعض الجمهوريين الذين أرادوا التصويت على الحزم بشكل منفصل.

ووافق الكونجرس الأمريكي على تقديم أكثر من 130 مليار دولار من الأموال لأوكرانيا منذ فبراير 2022. وشملت المساعدات الأمريكية لكييف الأسلحة والمعدات والذخيرة، فضلا عن التحويلات النقدية لدفع رواتب المسؤولين الحكوميين.

الكونجرس الأمريكي أمريكا أوكرانيا كييف روسيا

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