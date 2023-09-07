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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط خمس مسيرات أوكرانية إحداهما في موسكو..تفاصيل

صدى البلد

أعلن مسؤولون روس، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار فوق ثلاث مناطق روسية خلال الليل، واستهدفت إحداها موسكو، لكنهم لم يبلغوا عن وقوع إصابات.

وقال رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين إن طائرة بدون طيار استهدفت موسكو، لكن تم إسقاطها جنوب شرق المدينة دون التسبب في أي أضرار أو إصابات، بحسب شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وقال الحاكم الإقليمي فاسيلي جولوبيف إنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار فوق منطقة روستوف الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا. 

وقال جولوبيف إن الحطام سقط في وسط روستوف أون دون، عاصمة المنطقة، مما أدى إلى إتلاف العديد من السيارات وتحطيم النوافذ في ثلاثة مبان. طلب شخص واحد المساعدة الطبية.

وقال حاكم ولاية بريانسك ألكسندر بوغوماز إن طائرتين مسيرتين أخريين أسقطتا فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وأضاف أن حطام الطائرة بدون طيار ألحق أضرارا بمحطة للسكك الحديدية وعدة سيارات.

وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم في الهجمات على أوكرانيا. ولا تُنسب لأوكرانيا عادة الفضل في شن ضربات داخل روسيا.

أصبحت هجمات الطائرات بدون طيار على شبه جزيرة القرم والمناطق الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. 

وتعرضت مستودعات الوقود والمطارات لهجمات بطائرات بدون طيار ألقى مسؤولون روس باللوم فيها على كييف. 

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت طائرات بدون طيار موسكو بشكل متكرر، حيث ضرب بعضها مباني في وسط المدينة، بينما تم إسقاط طائرات أخرى على مشارف المدينة.

روسيا تدين الخطة الأمريكية لتسليح أوكرانيا بقذائف دبابات اليورانيوم


انتقدت روسيا خطط واشنطن لتقديم قذائف اليورانيوم المنضب كجزء من مساعداتها الجديدة لأوكرانيا، واصفة ذلك بأنه 'مؤشر على اللاإنسانية'.

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها سترسل قذائف مضادة للدبابات من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، حذت حذو بريطانيا في إرسال الذخائر المثيرة للجدل لمساعدة كييف على اختراق الخطوط الروسية في هجومها المضاد العنيف.

واليورانيوم المنضب هو نتيجة ثانوية لعملية تخصيب اليورانيوم اللازمة لصنع أسلحة نووية. وقال إدوارد جيست، الخبير النووي وباحث السياسات في مؤسسة RAND، إن القذائف تحتفظ ببعض الخصائص المشعة، لكنها لا تستطيع توليد تفاعل نووي مثل الأسلحة النووية.

فعندما أعلنت بريطانيا في شهر مارس الماضي أنها سترسل إلى أوكرانيا طلقات اليورانيوم المنضب، زعمت روسيا أنها تحتوي على مكونات نووية وحذرت من أن استخدامها من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من التصعيد.

وغردت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لليورانيوم المنضب أصيبوا بالسرطان.

سيتم استخدام القذائف لتسليح 31 دبابة من طراز M1A1 أبرامز التي تخطط الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا في الخريف.

وقد طورت الولايات المتحدة مثل هذه القذائف الخارقة للدروع خلال الحرب الباردة لتدمير الدبابات السوفييتية، بما في ذلك نفس دبابات تي-72 التي تواجهها أوكرانيا الآن في هجومها المضاد.

وفي مارس الماضي، حذر بوتين من أن موسكو سترد وفقًا لذلك، نظرًا لأن الغرب الجماعي بدأ في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، حيث قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن الذخائر كانت خطوة نحو تسريع التصعيد.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من تعرض الولايات المتحدة لانتقادات واسعة النطاق لتزويدها ذخائر عنقودية لكييف.

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