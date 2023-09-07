الكرملين: المناورة العسكرية بين أمريكا وأرمينيا لن تساهم في استقرار الإقليم

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على التدريبات العسكرية المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة وقال أنها لن تساهم في استقرار الوضع الإقليمي.

وقال بيسكوف تعليقا على تصريح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الوضع في المنطقة في ظل الظروف الحالية، لا تساهم هذه الأنواع من التدريبات العسكرية في استقرار الوضع،كما أنها لا تولد جوا من الثقة المتبادلة في المنطقة والوضع يتدهور، في حين تخطط أرمينيا والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية الأسبوع المقبل، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها كضامن أمني، وتواصل روسيا عملها اليقظ والدقيق والمتسق والبناء مع كل من يريفان وباكو.

وقال رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في وقت سابق من اليوم، خلال حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء، إن أذربيجان حشدت قواتها على الحدود مع أرمينيا وخط ترسيم الحدود مع ناغورنو كاراباخ.

وقال باشينيان على وجه الخصوص في الأسبوع الماضي، تدهور الوضع العسكري السياسي في منطقتنا، وذلك لأنه في الأيام القليلة الماضية، قامت أذربيجان بحشد القوات على طول خط الاشتباك في ناغورنو كاراباغ وكذلك على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وحث رئيس الوزراء الأرميني المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على اتخاذ خطوات جادة لمنع اندلاع التوترات مرة أخرى في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن الدولة الواقعة في جنوب القوقاز ستجري مناورة عسكرية مشتركة، إيجل بارتنر 2023، مع الولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر.

دعا جونتر فيلينجر، رئيس اللجنة الأوروبية لتوسيع حلف شمال الأطلسي،الاثنين الماضي، أرمينيا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال نائب وزير الخارجية الأرميني فاهان كوستانيان إن بلاده تعاونت مع الناتو بأشكال مختلفة وأنها مستعدة لمواصلة القيام بذلك.