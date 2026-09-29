نجاة 9 ركاب من الموت في تصادم ميكروباص وملاكي بخط «القرشية _ شبشير الحصة» بالغربية

شهد الطريق الفرعي "القرشية ـ شبشير الحصة" بنطاق محافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، نجاة 9 ركاب من الموت المحقق في حادث تصادم ميكروباص وملاكي إثر السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك طبي عاجل

وأفاد مسئول طبي بأن الحادث تسبب في إصابة 9 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي لإسعافهم.

إنقاذ حياة المصابين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.