إنجاز طبي جديد بالغربية.. «طنطا العام» تتصدر الجمهورية في تشغيل مناظير القنوات المرارية

حققت مستشفى طنطا العام إنجازًا طبيًا متميزًا، بعد تصدرها قائمة أعلى 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية في تشغيل المناظير، حيث جاءت في المركز الأول في مناظير القنوات المرارية، والمركز الثاني في المناظير العلوية، إلى جانب حصولها على المركز الخامس في المناظير القولونية.

دعم صحة الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن هذا الإنجاز يعكس ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطوير مستمر ورفع لكفاءة الخدمات الطبية، بما يسهم في توفير خدمات علاجية متقدمة للمواطنين داخل مستشفيات المحافظة، وفق أعلى مستويات الجودة.

تحسين خدمات علاجية

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تحسين جودة الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.