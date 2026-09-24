رئيس جامعة طنطا: نستهدف الانتقال بالتعاون الأكاديمي والبحثي إلى نماذج أكثر عمقًا واستدامة

عقد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، جلسة ثنائية مع وفد جامعة هونان الصينية برئاسة الدكتور هان لين وانج، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التعليم الهندسي والبحث العلمي والتقنيات الحديثة، بحضور الدكتور مروان شاهين استاذ الهندسة الانشائية بكلية الهندسة جامعة طنطا، وضم الوفد الصيني كلًا من البروفيسور هان لين وانج (Han-Lin Wang)، الأستاذ ونائب عميد الكلية الوطنية للدراسات العليا للمهندسين المتميزين بجامعة هونان، وتشيهوا تشن (Zhihua Chen)، مدير مكتب الشراكات بين الجامعة والصناعة بالكلية، وجينجي وان (Jingyi Wan)، مدير مكتب إعداد وتأهيل المهندسين، وتشنغ هو (Zheng Hou)، مدير مركز التكنولوجيا الهندسية بالكلية.

توجيهات جامعة طنطا

وتناولت الجلسة بحث إمكانية إنشاء مراكز تميز مشتركة في عدد من المجالات الهندسية والتكنولوجية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والبحثية والتقنية لدى الجانبين.

كما ناقش الجانبان آليات تطوير البرامج الدراسية في التخصصات الهندسية بجامعة طنطا، وإدماج تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البرامج والمقررات الأكاديمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويرفع من كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للتعامل مع التحولات المستقبلية في مجالات الهندسة والصناعة والتكنولوجيا.

تحرك تنفيذي عاجل

وشملت النقاشات تعزيز التعاون في مجال الدراسات العليا من خلال الإشراف العلمي المشترك على طلاب الماجستير والدكتوراة في المجالات الهندسية، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتكوين فرق بحثية مشتركة، وتشجيع تنفيذ مشروعات علمية وتطبيقية تسهم في إنتاج حلول مبتكرة لقضايا ذات اهتمام مشترك.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تستهدف من خلال شراكاتها الدولية الانتقال بالتعاون الأكاديمي والبحثي إلى نماذج مؤسسية أكثر عمقًا واستدامة، تنفيذا لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة هونان يفتح مجالات واعدة للاستفادة من الخبرات المتقدمة في التعليم الهندسي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي التطبيقي.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البرامج الدراسية لم يعد خيارًا إضافيًا، وإنما أصبح أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي، موضحًا أن الجامعة تعمل على تحديث برامجها بما يحقق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة واحتياجات سوق العمل.

دعم برامج ومشروعات تنفيذية

وأشار إلى أن الجامعة تتطلع إلى تحويل نتائج المباحثات إلى برامج ومشروعات تنفيذية مشتركة تشمل مراكز التميز، وتطوير المناهج والبرامج الهندسية، والإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا، وتشكيل فرق بحثية دولية، بما يعزز من تدويل التعليم والبحث العلمي بجامعة طنطا ويدعم حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي.