من منتصف الليلة الماضية.. إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية للإمارات

أفادت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية بأنه تم إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية للإمارات اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.

ودخلت العقوبات الأمريكية المشددة، والتي تهدف إلى شلّ قطاع الطيران الإيراني، حيز التنفيذ أمس ، الأربعاء، بعد أن تعهدت واشنطن بـ"إغلاق" شركات الطيران الإيرانية ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.



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وفي أول اعتراف من وسائل الإعلام الإيرانية بتعطيل حركة الطيران، أفادت مساء الثلاثاء بإلغاء الرحلات الجوية إلى عاصمتي العراق وعُمان في اليوم التالي، بينما لن تتأثر الرحلات الأخرى.





وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين، في أعقاب عقوبات سابقة على قطاع الطيران، بالإضافة إلى تهديده بـ"يوم النصر الاقتصادي" لإجبار إيران على الاستسلام، بعد تعثر الوسائل العسكرية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن "مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا رحلات جوية إيرانية" ابتداءً من يوم الأربعاء.

وأضافت تسنيم أن "الرحلات الدولية الأخرى، بما في ذلك رحلات إسطنبول، ستعمل كالمعتاد، ولا توجد حاليًا أي مشاكل في هذه الرحلات".

بحسب وكالة تسنيم، تجري سلطات الطيران الإيرانية محادثات لتحويل مسار رحلات بغداد إلى النجف، وهي وجهة رئيسية للحجاج الإيرانيين.

وفي وقت سابق، صرحت شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" بأنها "لم تتلق أي إخطار أو تعليمات رسمية من سلطات الطيران المدني في تركيا أو أذربيجان أو العراق".

إلا أن جورجيا حظرت يوم الاثنين شركات الطيران الإيرانية، بينما أعلنت شركة "ماهان" الإيرانية الخاصة للطيران تعليق رحلاتها إلى تركيا بناءً على طلب حكومتها.