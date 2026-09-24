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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراف صادم من إدارة ترامب.. 8 محاولات انتحار على حاملة طائرات أمريكية بسبب حرب إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

كشف مشرّع أمريكي يوم الأربعاء أن إدارة ترامب أقرت بوقوع ثماني محاولات انتحار قام بها أفراد من القوات الأمريكية خلال فترة الانتشار الطويل لحاملة طائرات في الشرق الأوسط.

ووردت هذه المعلومات في رسالة -اطلعت عليها وكالة فرانس برس- أرسلها القائم بأعمال وزير البحرية "هونغ تساو" رداً على استفسارات من السيناتور الديمقراطية "كيرستن جيليبراند" بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".

وكانت التقارير التي تحدثت عن تدهور الظروف المعيشية وتراجع الصحة النفسية على متن الحاملة -منذ بدء انتشارها في البحر في نوفمبر الماضي- قد تصدرت عناوين الأخبار في الولايات المتحدة، مما أثار انتقادات لحرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.

وجاء في رسالة وزير البحرية -وهو أرفع مسؤول مدني في هذا الفرع العسكري- أنه "منذ بداية انتشار 'لينكولن'، سُجلت ثماني محاولات انتحار إجمالاً في صفوف المجموعة الضاربة المرافقة للحاملة".

وأضافت الرسالة أنه "لم تقع أي حالات انتحار فعلية على متن السفينة خلال فترة الانتشار هذه".

وقدمت الرسالة تفاصيل إضافية حول محاولات الانتحار، مشيرة إلى أن بحاراً تابعاً لجناح جوي "ألقى بنفسه في البحر من السفينة في أوائل أغسطس"، لكن تم انتشاله بسرعة بواسطة مروحية للبحث والإنقاذ ونُقل خارج السفينة لتلقي الرعاية والمتابعة الطبية.

كما حاول بحار آخر "إلقاء نفسه في البحر في شهر مارس، لكن زملاءه منعوه من ذلك" وأعيد إلى القاعدة الأم.

وكانت "لينكولن" قد غادرت كاليفورنيا في نوفمبر 2025 للقيام بمهام في بحر الصين الجنوبي، ثم حُوّل مسارها إلى الشرق الأوسط قبيل الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في أواخر فبراير 2026. وفي النهاية، توقفت السفينة في تايلاند في أوائل سبتمبر بعد قضاء 286 يوماً في عرض البحر.

وفي شهر أغسطس، أثارت عائلات العسكريين ومشرّعون مخاوف جدية بشأن تقارير عن محاولات انتحار ومشاكل صحية نفسية خطيرة أخرى، فضلاً عن نقص الغذاء وتدني مستوى النظافة.

وقد رفض ترامب تلك المزاعم في حينه، كما أصر وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" على أن الوضع على متن حاملة الطائرات قد جرى "تصويره بشكل مضلل".

إيران الولايات المتحدة الحرب الأمريكية على إيران حاملات الطائرات محاولات انتحار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث

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