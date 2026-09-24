أمن الغربية يحرّر 150 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

نفذت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات تموينية



كان اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية بضبط 150 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين قانونيا



كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 63ألفا و500 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.