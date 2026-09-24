"الشباب والرياضة" تواصل حملة توعية المرأة العاملة حول التوازن بين الضغوط الوظيفية ومتطلبات الحياة الأسرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ثاني فعاليات حملة التوعية الموجهة للمرأة العاملة بالوزارات والهيئات، تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

وشهدت الفعاليات تنفيذ ندوة توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "المرأة العاملة بين الضغوط الوظيفية ومتطلبات الحياة الأسرية"، بهدف مساعدة المرأة العاملة على تنظيم وقتها وتحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، والتعامل مع ضغوط العمل ومتطلبات الحياة اليومية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.

وحاضرت في الندوة الدكتورة هبة الصباحي، استشاري الصحة النفسية وأمين عام مساعد المرأة العربية الأفريقية، حيث تناولت عددًا من المحاور التي تساعد المرأة العاملة على التعامل مع الضغوط اليومية وتحقيق التوازن النفسي والعملي والأسري.

وتضمنت الندوة مناقشة صراع الأدوار، وسبل التخلص من "فخ المرأة الخارقة" والوقاية من الاحتراق النفسي، إلى جانب استعراض مهارات إدارة الوقت وتنظيم الأولويات والتفويض الأسري، وأهمية وضع حدود واضحة بين ضغوط العمل والحياة المنزلية، والتغلب على مشاعر الذنب.

كما تناولت الندوة مفهوم "جودة الحضور"، من خلال التركيز على الأثر والعطاء العاطفي بدلًا من عدد الساعات، إلى جانب تقديم "مثلث التعافي والشفاء" كمنهجية عملية للتعامل مع الضغوط، من خلال الوعي الذاتي، والتفويض وإدارة العلاقات، والرعاية الذاتية والتفريغ النفسي.

وتأتي الحملة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم وتمكين المرأة العاملة، وتعزيز الوعي بقضاياها واحتياجاتها، من خلال تقديم برامج توعوية تساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الحملة خلال الفترة المقبلة بعدد من الوزارات والهيئات، من بينها الهيئة العامة للاستثمار، لتوسيع نطاق الاستفادة من الرسائل التوعوية الموجهة للمرأة العاملة.