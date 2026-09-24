إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



بلاغ بوقوع الحادث

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود عدد من المصابين في الحادث.



انتقال الشرطة والإسعاف

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص ملابسات الواقعة وتقديم الإسعافات للمصابين.



9 مصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 9 أشخاص نتيجة الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



إجراءات قانونية

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.