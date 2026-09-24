الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قلقيلية وطولكرم ويعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي قلقيلية وطولكرم واعتقلت عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الخميس/ بأن القوات اقتحمت - منتصف الليلة الماضية - بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما تواصل منذ أمس اقتحام مدينة قلقيلية، وسط مداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقالات واعتداءات وإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص.

وأشارت الوكالة إلى أن 15 آلية عسكرية، يرافقها أكثر من 30 جنديا، اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، وداهمت عددا من المنازل في الحارة الشرقية، وحارة المنصور، وخلة الدربة، وحارة المقبرة، إضافة إلى منازل في الحارة الشامية، وخلة التينة، وحارة الغناوي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم /الخميس/ قرية عزبة شوفة جنوب طولكرم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش دقيقة بداخلها وقامت بتصويرها، كما احتجزت سكانها وأخضعتهم للاستجواب الميداني والتدقيق في هوياتهم.

وفي نابلس، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير دواس حسون في قرية بيت إمرين، شمال غرب نابلس.. لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل الأسير حسون، قبل أن تقوم بتفجيره، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمبنى والممتلكات المجاورة.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية، على الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس المحتلة، مضيفة أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بالقدس، لا سيما على حواجز جبع وعناتا وقلنديا، ما أدى إلى اختناقات مرورية، وأعاق حركة المواطنين في المنطقة.